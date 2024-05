Corigliano-Rossano in festa: la signora Maria Angela spegne 100 candeline

StrettoWeb

Un’altra centenaria nella nostra Calabria, segno che la Regione può essere luogo di vite sane e longeve: Corigliano-Rossano ha infatti celebrato ieri il compleanno della signora Maria Angela Ritacco che ha spento 100 candeline. Un traguardo importante che la donna, una vera forza della natura, ha condiviso con una grande festa in cui hanno preso parte parenti e amici nella zona di Corigliano.

Presenti, inoltre, il Primo Cittadino Flavio Stasi che ha omaggiato la signora con una pergamena e anche il consigliere regionale Pasqualina Straface, ora in corso come sindaco. Della nonna Maria Angela i familiari dicono: “una roccia per tutti noi, un esempio di saggezza, semplicità e di tanto amore per la sua grande famiglia che oggi l’ha circondata con tanto affetto, abbracciata da figli, nipoti e pronipoti. Lei è come quell’albero della vita”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.