Corigliano-Rossano è “differenziata”: addio cassonetti, benvenuto porta a porta

A Corigliano Rossano, finalmente, i cassonetti sono un ricordo del passato! L’operazione “Via i cassonetti” è stata portata a termine con successo, ma non senza qualche ostacolo da superare, come i cumuli di rifiuti trovati in giro. L’Assessore all’Ambiente, Damiano Viteritti, è soddisfatto del lavoro svolto, anche se, ammette, non è stato tutto facile.

“All’inizio – spiega Viteritti – c’era chi era scettico su questo nuovo modo di gestire i rifiuti, ma alla fine l’abbiamo fatto e ha funzionato. Ora i rifiuti vengono ritirati direttamente a casa, quindi non serve più andare ai cassonetti. Ma è importante che ognuno faccia la sua parte differenziando bene i rifiuti a casa”.

L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro: ridurre i costi e aumentare la raccolta differenziata. “Vogliamo un territorio più pulito e sano – aggiunge Viteritti – e questa operazione è un passo avanti verso questo obiettivo”. Il Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana dottor Simone Turco sottolinea come siano state compiute una serie di attività propedeutiche significative, tra cui l’allestimento del cantiere e importanti investimenti in personale, automezzi e attrezzature.

“Nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, abbiamo dispiegato un numero considerevole di uomini e mezzi per rimuovere tutti i cassonetti stradali e gradualmente sgomberare le strade dai rifiuti indifferenziati che purtroppo erano stati abbandonati. Le operazioni sono al termine – afferma il dottor Turco – ma contemporaneamente abbiamo avviato la raccolta porta a porta, con una risposta decisamente positiva da parte dei cittadini”.

“È chiaro che ci sarà un periodo di transizione durante il quale le abitudini dovranno adattarsi al nuovo servizio. La parola d’ordine in questo periodo è l’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti, perché solo collaborando sinergicamente potremo ottenere i risultati previsti”.

“Stiamo assistendo a un percorso rivoluzionario nella città di Corigliano Rossano – commenta Flavia Pulignano, ufficio comunicazione e marketing di Ecoross. L’azienda sta adottando strategie mirate per educare gli utenti alla corretta pratica della raccolta differenziata, quasi partendo da zero. Ci impegniamo a istruire gli utenti su come gestire correttamente ogni tipo di rifiuto, spiegando l’uso delle attrezzature e indicando quali rifiuti devono essere conferiti”.

