Corigliano-Rossano, donna derubata delle fedi nuziali: sostituite con due anelli farlocchi

Ancora una truffa che va a colpire la parte più fragile della nostra Calabria: è accaduto a Corigliano-Rossano dove due malviventi di origine straniera hanno raggirato una 70enne del posto. L’episodio ha avuto luogo ieri nell’area urbana di Rossano: la donna stava passeggiando quando un’auto – con i due responsabili dentro – si è avvicinata con il pretesto di chiedere delle indicazioni stradali. La signora ha gentilmente porto le informazioni necessarie e, durante la breve conversazione, uno dei due ceffi ha notato che portava non una, ma ben due fede nuziali al dito.

Incuriositi, hanno chiesto alla donna come mai ne avesse due e la vittima ha spiegato che indossava anche l’anello del marito defunto, come ricordo. I due, allora, hanno chiesto di vedere gli anelli da vicino: la signora ha porto loro i gioielli e, con una mossa repentina, chiedendole di scrivere l’indirizzo su carta e penna, li hanno sostituiti con due anelli tarocchi.

La povera donna, tornata a casa, si è accorta solo dopo del raggiro dei due malviventi e ha riconosciuto le fedi come non sue, ma due mere copie delle originali. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri del reparto territoriale dove la donna si è recata per sporgere denuncia.

