Console del Marocco in visita al porto di Gioia Tauro

Il Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria avv. Domenico Naccari, nella mattinata odierna, si è recato in visita presso il porto di Gioia Tauro ove è stato ricevuto dall’ Ammiraglio Andrea Agostinelli, autorità portuale mari Tirreno Meridionale e Ionio.

All’incontro era presente il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio.

Ricco di contenuti il colloquio che fa seguito a quelli avvenuti a Roma anche presso l’ Ambasciata del Regno del Marocco.

L’Ammiraglio ha evidenziato che il porto di Gioia Tauro rappresenta oggi l’eccellenza della portualità italiana nel Meridione. Si trova nella migliore posizione geostrategica del Mediterraneo. E’ un porto che non ha subito contraccolpi rispetto alla crisi del Mar Rosso, vista la sua importanza come scalo, a detta di tutti gli armatori di riferimento, di rilievo mondiale. I terminal lavorano egregiamente.

Dal canto suo il Console Naccari ha evidenziato che la scelta di Gioia Tauro come sede consolare avente competenza sull’ intero territorio regionale, da parte delle autorità marocchine, deriva proprio dalla rilevanza che oggi il porto di Gioia Tauro riveste nel contesto del Mediterraneo e per la numerosissima comunità di cittadini marocchini che vivono e lavorano onestamente nella Piana di Gioia Tauro.

Il Sindaco Aldo Alessio ha manifestato il proprio orgoglio per la presenza nella città da lui amministrata di una realtà portuale particolarmente importante per estensione territoriale con una superficie complessiva di 620 ettari, considerato il decimo porto più grande d’Europa ed uno dei più importanti del bacino Mediterraneo ed anche per la scelta di Gioia Tauro come sede di Consolato del Marocco.

