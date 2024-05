Concorso “Cinzia Rechichi”: segnalazione di merito per l’I.C. “De Amicis- Bolani”

StrettoWeb

Cinzia Richichi è stata una giovane mamma che ha sacrificato la propria vita cercando in tutti i modi di proteggere la figlioletta dalla furia assassina di chi ha infine distrutto, in maniera brutale e disumana un’intera famiglia. Ad aggiudicarsi la segnalazione è stata la classe 3D sotto la guida del Prof. di lettere Alberto Fabio Abbratozzato che con una poesia ha pienamente interpretato ed espresso quelle che erano le tematiche del concorso.

Il tema proposto a livello nazionale quest’anno è stato: La cultura del rispetto delle regole e della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore. La finalità del premio infatti è proprio la promozione nelle future generazioni della presa di coscienza del sacro valore della vita.

Una tematica importante e di grande attualità che viene affrontata dalla scuola quale ambiente e luogo di formazione delle future generazioni proprio nell’ottica di una sana convivenza civile fondata sul rispetto delle regole quale condizione essenziale per una società migliore.

Gli alunni Biagio Principato ed Elisa Minerva hanno così deciso di partecipare insieme al resto della classe al concorso e di scrivere una poesia che raccogliesse e allo stesso tempo esprimesse il valore e l’importanza della vita, partendo proprio dalla riflessione emozionante del grande dono che ogni essere umano possiede e sul suo alto e prezioso valore.

