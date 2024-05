Concessioni balneari, Molinaro (Lega): “la Giunta Occhiuto ha fatto centro”

StrettoWeb

In merito alla vicenda delle concessioni agli stabilimenti balneari ed alla delibera approvata ieri dalla Giunta regionale interviene il consigliere regionale Pietro Molinaro, il quale innanzitutto ricorda che “nei giorni scorsi il gruppo della Lega in Consiglio regionale aveva presentato una proposta di legge per prorogare l’efficacia delle attuali concessioni agli stabilimenti balneari”.

Successivamente il consigliere Molinaro, evidenzia che “il presidente Occhiuto ha annunciato una delibera di Giunta con la quale si sancisce che gli attuali stabilimenti balneari possono continuare ad operare, senza incorrere nella scadenza della concessione, nel rispetto della “Direttiva Bolkestein”.

Per Molinaro: “l’atto della Giunta regionale coglie appieno l’obiettivo politico della nostra proposta di legge, e non asseconda le sirene e le sottigliezze di chi voleva orientare la Giunta verso altri lidi. Ancora una volta il presidente Occhiuto, e la sua Giunta hanno fatto centro, esprimendo un atto politico di grande rilevanza strategica ed economica per la nostra regione che evita il caos all’inizio della stagione”.

“In questo caso, la Giunta – prosegue – ha affermato la nostra specificità di regione in cui non vi è scarsità della risorsa spiaggia, pertanto, in conformità a quanto disciplinato dalla Direttiva Bolkestein, in Calabria, gli attuali concessionari possono continuare ad operare, e contestualmente potranno essere messe a bando, porzioni delle attuali spiagge libere”.

“Questa è la nuova politica che sta facendo crescere la credibilità della Calabria, sui tavoli istituzionali italiani ed europei. Una Calabria, conclude Molinaro, che sa stare alle regole del gioco, ma non rinuncia a fare il proprio gioco all’attacco per perseguire il primario e sostanziale interesse dei calabresi”.

