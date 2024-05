Concessioni Balneari, interviene Lega Calabria: “stagione estiva alle porte, muoversi adesso”

StrettoWeb

“La stagione estiva è alle porte ed ancora la questione dei balneari non è stata risolta, anche solo temporaneamente. La situazione di indecisione non consente a questi imprenditori, spesso composti da soli nuclei familiari, di poter programmare l’attività dei prossimi mesi. Una condizione che deve essere sbloccata al più presto”. Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale Lega Calabria.

“E le conseguenti determinazioni non si possono lasciare ai singoli funzionari dei Comuni oppure alle decisioni dei Giudici amministrativi, che spesso sono in disaccordo tra loro. È vero che esiste una direttiva europea che penalizza solo i paesi del mediterraneo e, in particolare, l’Italia, ma le determinazioni amministrative, se eque, non possono, sicuramente, essere contrastate in danno di migliaia di soggetti”.

“Ecco, allora, l’indispensabile necessità di assumere un provvedimento amministrativo di proroga delle scadenze attuali e contemporaneamente fissare i termini per i bandi di gara per dopo l’estate, che non devono e non possono essere ulteriormente ritardati. In tale contesto, bisogna cominciare a valutare ed emettere le norme per una corretta valutazione degli indennizzi, in modo tale che si possa uscire da questo limbo nel migliore dei modi”.

