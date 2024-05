Concerto Reggio Calabria, Iva Zanicchi stuzzica Falcomatà: “dov’è il Sindaco?” Poi la battuta “hot”

StrettoWeb

La solita Iva Zanicchi. Spontanea, spiritosa, prorompente. Questo suo modo di fare e di essere non le è mancato neanche ieri sera, in occasione del concerto del 1° maggio a Reggio Calabria. Durante l’esibizione, una delle storiche voci della musica italiana ha stuzzicato Falcomatà. Il motivo? Non c’era. Sul palco è salito il Vice Sindaco metropolitano Versace e così la cantante ha esclamato: “dov’è sto Sindaco? Perché non è qua? Eh, sì o no? Qua doveva essere”.

A questa frase è seguito un sussulto del pubblico, misto tra fischi e ovazioni. Poi Versace ha puntualizzato: “il Sindaco non è qui stasera per un impedimento familiare”. E allora… apriti cielo. Iva Zanicchi ha scatenato la sua ironia spinta: “e allora lo scusiamo. Se il primo di ogni mese lui… con la moglie, non poteva tralasciare. Ne fa una al mese, lasciagliela fare“, ha aggiunto. Poi ha chiuso di nuovo Versace, ringraziando tutti: “godiamoci questa bella serata. Grazie a te Iva, a questo meraviglioso pubblico”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.