Comune di Messina e AMAM: il bilancio degli interventi

StrettoWeb

A conclusione degli interventi per la mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo, avviati a novembre dello scorso anno e come da cronoprogramma distribuiti nel corso di questi mesi sino all’ultimo step del 3 maggio scorso, Comune e AMAM oggi, martedì 15 maggio, alle ore 9.30, incontreranno la stampa nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca.

L’incontro con i giornalisti è stato stabilito al fine di presentare il bilancio sotto il profilo tecnico dei lavori effettuati; illustrare le ricadute positive sull’utenza in termini di ottimizzazione e potenziamento dell’erogazione idrica in Città; oltre che occasione per ringraziare la cittadinanza per la pazienza e per la collaborazione dimostrate durante le varie fasi di interruzione idrica, e tutti i soggetti coinvolti che hanno collaborato al piano di supporto alla popolazione.

II edizione del Festival della Sostenibilità: oggi, alle ore 10.30, a palazzo Zanca, conferenza stampa di presentazione.

Dal 16 al 18 maggio Villa Dante si prepara ad accogliere la seconda edizione su stili di vita e d’impresa sostenibili.

Oggi, martedì 14 maggio, alle ore 10.30, nella sala Falcone e Borsellino a palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del sindaco Federico Basile, cui prenderanno parte l’assessora Liana Cannata e l’assessore Francesco Caminiti, e il direttore generale del Comune Salvo Puccio, sarà presentata la seconda edizione del Festival della Sostenibilità. All’incontro saranno presenti le presidenti alla guida rispettivamente, di AMAM Loredana Bonasera; Mariagrazia Interdonato per la MessinaServizi Bene Comune e Valeria Asquini della Messina Social City, il presidente di ATM Giuseppe Campagna, unitamente ai rispettivi componenti i CdA e i direttori generali delle quattro partecipate. La manifestazione si svolgerà a villa Dante, dal 16 al 18 maggio, con un ricco programma di attività, cui parteciperanno gli stakeholder coinvolti e articolate tra talk con esperti e professionisti del settore. Saranno anche allestiti laboratori esperienziali che attraverso le espressioni di arte, cibo, sport, ricerca, e innovazione, legate dal medesimo filo conduttore, offriranno il loro contributo per promuovere e sensibilizzare tutti i protagonisti del territorio comunale sui temi della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, in linea con il progetto Messina 2030. Il Festival, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), rappresenta un’importante occasione, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, per sensibilizzare i partecipanti, in particolare i più giovani, sui temi cruciali della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.