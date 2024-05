StrettoWeb

Domenica 26 maggio si terranno le elezioni comunali per la scelta del nuovo sindaco in 8 comuni del Trentino Alto Adige. Le elezioni riguardano i comuni di Laives, Lana e San Martino in Passiria in Provincia di Bolzano e di Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo e Rovereto in Provincia autonoma di Trento.

I seggi saranno aperti solo domenica 26 maggio, dalle 7 alle 21, e lo scrutinio sarà effettuato al termine delle operazioni di voto.

