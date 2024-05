Comunali Corigliano-Rossano, Lega Calabria al fianco di Pasqualina Straface

StrettoWeb

“Grande soddisfazione per la presentazione della lista Lega per le elezioni comunali di Corigliano Rossano, nella coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a Sindaco di Pasqualina Straface. Tanti sono stati i problemi che hanno accompagnato questo percorso di effettiva presenza del partito nella prossima campaga elettorale che vedrà tutti i leghisti impegnati sia per la competizione comunale che per le europee”. Lo dichiara Francesco Saccomanno, commissario regionale Lega.

“Una lista molto giovane e con qualche candidato di esperienza che, sicuramente, raccoglierà i frutti in una città che ha sempre dimostrato una vicinanza concreta al movimento di Matteo Salvini. Un ringraziamento particolare a tutti gli organi di partito per l’impegno profuso, ma in particolare alla tenacia di Maria Carmela Iannini che con ha voluto fortemente che per le amministrative ci fosse il simbolo del movimento e, comunque, a tutti i candidati e sostenitori, oltre che all’On. Domenico Furgiule che è stato sempre presente a sostegno di tale progetto”.

