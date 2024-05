Comunali Corigliano-Rossano: “elevare la qualità del confronto”

StrettoWeb

“Nella campagna elettorale entrata ormai nel vivo, soprattutto i candidati alla carica di primo cittadino insieme ai candidati consiglieri comunali, ma vale anche per i candidati alle europee dello stesso 8 e 9 di giugno, devono e dovranno sforzarsi fino alla fine di essere bravi a mantenere alto il livello del confronto. La Città ha bisogno di poter informarsi, di capire e quindi di decidere sulla base delle differenze di visione e di contenuti che legittimamente distinguono le due coalizioni, sui loro rispettivi programmi per i prossimi 5 anni”.

“Non bisogna, quindi, lesinare sforzi – dichiara il vicepresidente nazionale della Federazione Nazionale Agricoltori (FNA) Mario Smurra rivolgendo l’appello a tutti – nell’evitare ogni forma di attacco personale o, peggio, di volgarizzazione del linguaggio politico. Rivendicare di essere, come è giusto che si faccia sempre di più, la prima città della Calabria per superficie e la terza per popolazione, impone a tutti, anzitutto in campagna elettorale, di elevare, senza se e senza ma, la qualità del dibattito e del rapporto con l’avversario”.

“L’auspicio che credo largamente condiviso – prosegue Smurra – è, quindi, che vengano messe fuori gioco tanto le cacce alle streghe e le strumentalizzazioni, quanto gli allarmismi, la demagogia ed il populismo e, soprattutto, ogni forma di personalizzazione esagerata e pericolosa. Ci si continui a confrontare ed a differenziarsi per quella che deve e dovrà rimanere ad essere la normale, fisiologica dialettica tra progettualità diverse ma entrambe con eguale diritto di esprimere e di competere per vincere, nel rispetto scrupoloso della dignità di ogni persona”.

“È con questo spirito – conclude Smurra esortando tutti ad andare a votare – che gli auguri di una serena, corretta e sincera campagna elettorale vanno a tutti i candidati delle due coalizioni per Flavio Stasi e per Pasqualina Straface ed a tutti i candidati calabresi per il rinnovo dell’Europarlamento”.

