Coccole Book: la casa editrice calabrese compie 20 anni

StrettoWeb

Dopo la grande festa del libro per ragazzi tenutasi a Zafferana Etnea, in Sicilia; la partecipazione allo Street Book Day di Bagnara Calabra e la grande adesione da ogni angolo della Calabria dei piccoli lettori alle Olimpiadi del Libro, il Festival più lungo d’Italia, Coccole Books sarà al centro di un nuovo appuntamento culturale per parlare di cultura del libro e letteratura per ragazzi.

L’Amministrazione Comunale di Cosenza e l’Istituto Comprensivo di Mendicino hanno organizzato per domani, venerdì 3 maggio, una giornata dedicata ai 20 anni della casa editrice calabrese. Sarà ospitata dal Museo dei Brettii e degli Enotri. È quanto fanno sapere Ilario Giuliano e Daniela Valente, titolari della prestigiosa esperienza culturale, esprimendo soddisfazione e gratitudine per l’attenzione e l’interesse dimostrato da istituzioni, scuole, associazioni culturali che vanno ad impreziosire il calendario di eventi che si terranno nei 12 mesi del 2024. Su tutti, una nuova edizione di @tratti dal piacere, il contest promosso con il Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli.

Il programma dell’evento di Cosenza

Alle ore 10 gli studenti delle scuole aderenti incontreranno gli autori Assunta Morrone, Andrea Bevacqua e Daniela Valente. La letteratura per ragazzi in Calabria è, invece, il titolo dell’incontro che si terrà alle ore 17 al quale interverranno per gli indirizzi di saluto, il Primo Cittadino Franz Caruso, il dirigente scolastico dell’IC Mendicino Assunta Morrone, il dirigente scolastico dell’IC Carolei Dipignano Raffaele Marsico, per l’Inner Wheel Carla Fiore e la vicepresidente della Cooperativa delle Donne Mimma Ciambrone.

Coordinati da Antonietta Cozza, delegata alla cultura del comune di Cosenza, interverranno Angela Costabile, docente Unical, Ilario Giuliano e Daniela Valente, rispettivamente editore e direttore editoriale di Coccole Books.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.