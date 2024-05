Città unica, sì o no? il dibattito di Nazione Futura a Cosenza

StrettoWeb

“La città unica: favorevoli e contrari” è il tema del convegno organizzato da Nazione Futura che si terrà mercoledì 19 giugno alle ore 17,30 presso il Salone delle conferenze del Convento del SS Crocefisso in Piazza Riforma a Cosenza. Il convegno sarà introdotto e moderato da Vincenzo Campanella, coordinatore cittadino territoriale di Nazione Futura.

Interverranno, Luciana De Francesco, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione consiliare che ha discusso la proposta di legge, Francesco Iacucci, vice presidente del consiglio regionale del PD, Simona Loizzo, deputato della Lega che due anni fa fece la prima proposta legislativa in consiglio regionale, Franz Caruso, sindaco di Cosenza, Arnaldo Golletti, storico esponente della destra e già amministratore di Cosenza, Pasquale Ferraro, direttore generale di Nazione Futura, il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, e l’ex sindaco di Rende ed ex sottosegretario Sandro Principe.

L’intento è quello di stimolare un confronto, alla vigilia della risoluzione che sarà discussa dall’assemblea legislativa regionale, non limitandosi a un si o un no alla ipotesi di città unica. “A noi – si legge in una nota di Nazione Futura – interessa stimolare un dibattito sulle prospettive connesse alla città unica e sul territorio . Abbiamo già espresso il nostro parere favorevole alla città unica ma non vogliamo escludere dal dibattito chi contrario”.

“La città unica ha senso se conferisce al territorio il ruolo di capofila della provincia – continua Nazione Futura – e se guarda al territorio riequilibrandone le funzioni . Crediamo nella partecipazione dal basso come elemento indispensabile per costruire percorsi politici realmente democratici”.

