“Città del Sole edizioni” partecipa al Salone del Libro di Torino 2024

Giunta al 27° anno d’età, la Città del Sole edizioni di Franco Arcidiaco & Antonella Cuzzocrea, prende parte anche quest’anno al Salone del Libro di Torino, in programma dal 9 al 13 maggio. La casa editrice, che ha da poco superato la soglia dei 1.450 titoli in catalogo, esporrà i suoi volumi presso gli stand della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della FUIS, Federazione Unitaria Italiana Scrittori, di cui è partner. Il Salone di Torino è tradizionalmente per gli editori una preziosa vetrina-salotto che consente di incontrare i lettori, gli autori e tutti gli addetti ai lavori, giornalisti in primis, che gravitano nel mondo dell’editoria. Particolare attenzione la Città del Sole edizioni riserva al mondo delle biblioteche pubbliche e private che custodiscono un inestimabile patrimonio librario.

Le parole di Arcidiaco

Franco Arcidiaco, che è anche direttore della Biblioteca Comunale di San Lorenzo ha posto l’accento sulle difficoltà del settore: “in Calabria esistono validissimi Sistemi Bibliotecari Territoriali, guidati da operatori “volenterosi e volontari”, il loro impegno si infrange quotidianamente con la quasi totale assenza di risorse necessarie a mantenere le strutture, la cui fatiscenza mette a serio repentaglio l’ingente patrimonio custodito. La Regione, anche quest’anno, ha affidato ai Sistemi B.T. coordinati dall’autorevole Giacinto Gaetano, la conduzione dello Stand, sarà l’occasione per fare il punto sulle difficoltà in cui versano le singole strutture“.

Tre sedi per la Città del Sole

La Città del Sole edizioni, che lo scorso anno ha aperto la terza sede operativa a Bolzano, dopo le sedi storiche di Reggio Calabria e Messina, auspica uno sviluppo del mercato editoriale che nel Mezzogiorno è ancora piuttosto asfittico, a questo proposito Antonella Cuzzocrea ha chiosato: “a conti fatti siamo una regione che produce più cultura di quanto non ne riesca a consumare, sta a noi operatori, con il sostegno virtuoso della politica, creare le condizioni per lo sviluppo della domanda”.

Incontri e presentazioni

Tra i tanti incontri e la tante presentazioni previste (il programma dettagliato è consultabile presso il sito del Salone) sono da segnalare: “The last 20 – Report last twenty 2023” con Tonino Perna e Ugo Melchionda, “Fino alla fine comites! Meridionali nella resistenza” con Pino Ippolito Armino e Maurizio Marzolla, “Pregiudizio di Stato – Quell’Italia a sovranità limitata – Il caso Oliverio” con prefazione di Otello Lupacchini e con la presenza di Mario Oliverio e Adriana Toman, “Saverio Strati scrittore di romanzi” con Giuseppe Tripodi, “Storia del Bergamotto di Reggio Calabria” con Pasquale Amato, La scogliera di Levante con Saverio Orlando, La strategia del cervo con Francesco Idotta, 34% La storia di una legge per il Sud con Rosella Cerra e Roberto Longo, Il romanzo di Tommaso Campanella di Dante Maffia, La città del Sole di Tommaso Campanella con Francesco Idotta, Via Marina di Reggio Calabria con Giuseppe Smorto e Marco Costantino, Bronzi di Riace di Daniele Castrizio e Cristina Iaria e Reggio Calabria storia di una città sullo Stretto di Giuseppe Caridi, In viaggio con la zia di Adele Cambria.

