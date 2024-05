A Cirò il convegno “Sport: Giovani & Legalità” in memoria del 18enne Giuseppe Strancia

StrettoWeb

Cirò ha ospitato con grande successo la seconda edizione del convegno “Sport: Giovani & Legalità”, dedicato al 6° Memorial in onore di Giuseppe Strancia, un giovane di soli 18 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale. L’evento ha visto la partecipazione del Senatore Ernesto Rapani, il quale ha portato in primo piano l’importanza di investire nelle giovani promesse e nel settore giovanile dello sport.

Rapani ha toccato diversi punti chiave nel suo intervento, sottolineando la recente inclusione dello sport nella Costituzione italiana, un segno tangibile del riconoscimento dell’importanza dello sport come strumento educativo e sociale. Ha evidenziato come la pratica sportiva non solo favorisca l’inclusione e la socializzazione, ma possa anche diventare un potente veicolo per il turismo, contribuendo così a sradicare problematiche legate alla dispersione sociale.

In un momento commovente, il senatore Rapani ha reso omaggio a Giuseppe Strancia, ricordando ai presenti che, sebbene fisicamente assente, il suo spirito è ancora vivo tra di noi. Ha inoltre menzionato con orgoglio l’approvazione del disegno di legge alla Camera sull’azionariato popolare nel calcio e in altre discipline sportive.

Particolarmente rilevante è stata la proposta di Rapani riguardo agli incentivi fiscali per gli imprenditori che investono nel calcio e nei giovani talenti. Il Sud Italia, ha sottolineato, vanta numerosi imprenditori che sacrificano molto per sostenere il mondo dello sport, e pertanto dovrebbero essere incoraggiati e supportati attraverso l’istituto dell’azionariato.

Il disegno di legge, proposto, che prevede forme di defiscalizzazione per chi acquista quote, include anche incentivi per le società che puntano sui giovani atleti, riconoscendo l’importanza di investire nelle future generazioni di talenti sportivi.

