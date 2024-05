La Cipolla di Tropea protagonista indiscussa del Macfrut 2024

StrettoWeb

Il Consorzio per la tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP sarà presente quest’anno al MACFRUT, punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per il settore ortofrutticolo, Padiglione Hall B5-D5 stand Regione Calabria dal 8 al 10 maggio presso il Rimini Expo Centre.

Cipolla Rossa di Tropea: dalla filiera 60mln di valore al consumo

Molto apprezzata già nel Medioevo e nel Rinascimento, la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP può contare oggi su una filiera da 20mila tonnellate di produzione certificata — di cui circa il 20% destinate alla trasformazione — e 170 operatori in grado di generare 60 milioni € di valore al consumo.

Dal 2008 il Consorzio di tutela Cipolla Rossa di Tropea salvaguardia e valorizza questa eccellenza con attività in diversi campi con l’obiettivo far crescere la filiera e portare valore a tutti gli operatori, dai produttori ai confezionatori. Sono infatti attive progettualità in ambito promozione e comunicazione a livello nazionale e internazionale – dalle grandi fiere ai media specializzati – così come in ambito di turismo enogastronomico in collaborazione con gli operatori del territorio.

