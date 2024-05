Cibus 2024: i salumi cosentini dell’Azienda Madeo conquistano il marchio Dop

StrettoWeb

In occasione del Cibus 2024, Salone internazionale dell’alimentazione in programma a Parma fino al 10 maggio, è stato siglato l’accordo tra Azienda Madeo, filiera Agroalimentare specializzata nella produzione di Salumi di Calabria D.O.P. e Prosciutto di Suino Nero di Calabria e Filiera Agricola Italiana spa, realtà che rappresenta gli agricoltori italiani e proprietaria del marchio Firmato Dagli Agricoltori Italiani.

Alla firma dell’accordo hanno partecipato il Presidente Ettore Prandini, Anna Madeo, il Delegato nazionale di Giovani impresa Enrico Parisi, il presidente e Direttore Regionale di Coldiretti Calabria Franco Aceto e Francesco Cosentini e il responsabile regionale di Campagna Amica Mario Ambrogio. Il marchio Firmato Dagli Agricoltori Italiani, infatti, valida i prodotti le cui filiere sono tracciate e trasparenti fino all’origine delle materie prime che sono italiane, sostiene il prezioso lavoro degli agricoltori che lavorano nel rispetto della vocazione produttiva della terra, degli animali e dell’ambiente.

Il sigillo “Firmato Dagli Agricoltori Italiani” presente sui prodotti garantisce la trasparenza della filiera produttiva in ogni sua fase e la certezza dell’origine delle materie prime che sono italiane. L’accordo prevede l’inserimento di sigillo di qualità Firmato Dagli Agricoltori Italiani, su una selezione di prodotti Madeo già certificati DOP: salsiccia, soppressata, capocollo e pancetta. Un doppio riconoscimento di qualità che Madeo presenta dando vita a una nuova “Era” per le certificazioni del “vero” Made in Italy.

Importante è il ruolo di Filiera Agricola Italiana spa, nel garantire gli accordi di filiera fatti con gli allevatori, che riconoscono loro un’adeguata remunerazione che tenga conto dei costi di produzione, tutelando e supportando il lavoro agricolo. Fondamentali – inoltre – sono i controlli che mette in campo Filiera Agricola Italiana spa per garantire al consumatore la rintracciabilità del prodotto fino all’origine della materia prima e – quindi – della produzione 100% Made in Italy.

Firmato Dagli Agricoltori Italiani presente sui prodotti Madeo, contraddistingue la qualità esclusiva di una filiera interamente trasparente e italiana. Un accordo iniziale a cui ne seguiranno altri, con l’obiettivo di certificare la qualità dei prodotti Madeo. Saranno integrate – infatti – altre produzioni non indicate dalla DOP, come la ‘nduja, sul cui pack verrà apposto il marchio Firmato Dagli Agricoltori Italiani per un maggiore riconoscimento della qualità del prodotto e della tracciabilità della filiera produttiva. Valore – quest’ultimo – fortemente sostenuto da Coldiretti Calabria che da sempre promuove la massima trasparenza della filiera produttiva a matrice agricola a tutela del consumatore.

