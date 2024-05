Cibus, le eccellenze “Made in Calabria” in vetrina a Parma

StrettoWeb

Dopo lo straordinario successo del Vinitaly di Verona, il meglio della Calabria enogastronomica si prepara al Cibus, il Salone Internazionale dell’alimentazione, punto di incontro fra istituzioni, associazioni di categoria, aziende e professionisti dell’agroalimentare Made in Italy, in programma dal 7 al 10 maggio prossimi a Parma.

Sessanta le aziende calabresi attese alla rassegna fieristica parmense, unite sotto l’emblema della Calabria Straordinaria, nel padiglione 07-08 (Stand D 024, E 024, F 024, F 036), con la regia della Regione Calabria-Dipartimento Agricoltura, in collaborazione con Arsac. “Come la recente edizione del Vinitaly ha dimostrato una volta ancora – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura – la nostra terra ha tanto da offrire e raccontare, al mondo intero, in termini di qualità e pregio, in ambito agroalimentare ed è per questo che la Giunta regionale ha deciso sin dall’inizio di investire con misura e convinzione sulla crescita del comparto”.

“La promozione – aggiunge – è un aspetto fondamentale al riguardo ed è uno strumento da utilizzare nel migliore dei modi, per dare spazio e lustro a produzioni di eccellenza che sono anche l’emblema di un sistema imprenditoriale all’avanguardia, ancor più rilevante per l’apporto che ad esso viene dalle giovani generazioni, impegnate a testimoniare e far valere le enormi potenzialità e risorse della Calabria, anche in termini di risorse e talenti umani”.

Il tutto da raccontare anche attraverso una serie di incontri istituzionali, eventi, tavoli tematici e, in particolare, con i cooking show affidati a due chef rigorosamente calabresi, Armando Codisposti e Antonella Torcasio, che si alterneranno ai fornelli – davanti ai buyers, agli esperti di settore ed alla stampa specializzata – per presentare e valorizzare, con le loro ricette, prodotti e piatti tipici di Calabria.

