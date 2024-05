“No alla chiusura dell’ospedale di Polistena”, Pratticò: “basta con queste scelte scellerate” | INTERVISTA

StrettoWeb

“No allo smantellamento della sanità pubblica, attraverso l’eliminazione di ogni riferimento scritto nel DCA 78/2024 alla futura cancellazione dell’ospedale spoke di Polistena e dei presidi ospedalieri esistenti nella Piana di Gioia Tauro”. Si tratta di una delle richieste alla base della manifestazione in difesa della sanità che si terrà a Polistena nella giornata di domani. Il corteo, in partenza alle ore 9, arriverà fino a Piazza della Repubblica.

Pino Pratticò, punto di riferimento della Pro Loco e della Protezione Civile di Gioia Tauro, ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, afferma: “gli ospedali vanno aperti e non chiusi. L’autonomia differenziata è scellerata in quanto svuoterà sempre di più la nostra sanità. La verità è che Occhiuto ci sta prendendo in giro”.

