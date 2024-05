Chico Forti, Meloni riuscita dove tutti gli altri avevano fallito: “bella pagina, grande orgoglio”

StrettoWeb

Da quanto si apprende, Chico Forti, arrivato ieri nel primo pomeriggio nel carcere veronese di Montorio, per prima cosa ha presentato formale richiesta alla direzione di incontrare la sua anziana madre che risiede a Trento. La donna ha 96 anni e non vede fisicamente il figlio dal 2008.

Chico Forti, Meloni: “riuscita dove altri hanno fallito, bella pagina del Governo”

Per la vicenda di Chico Forti, rientrato in Italia dopo 24 anni di reclusione negli States, “ho provato tanta soddisfazione. Perché? Perché io da diversi anni seguivo la vicenda e il suo caso, conosco la sua famiglia, sono contenta per una madre che può riabbracciare il figlio, sono contenta di aver mantenuto l’impegno, di essere riuscita dove altri non sono riusciti. È una bella pagina per il governo le nostre autorità. Ringraziamo i colleghi statunitensi per la collaborazione, dopo 24 anni carcere penso fosse giusto per Chico tornare in Italia e riabbracciare sua madre“. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque, su Canale 5.

Chico Forti: notte tranquilla in carcere a Verona, chieste info sulla palestra

La prima notte nel carcere di Verona, dove è stato trasferito da Rebibbia nel primo pomeriggio di ieri, Chico Forti l’ha passata tranquillamente in una cella singola della VI sezione, quella dove solitamente si trovano i detenuti in semilibertà. Nessuna richiesta in particolare è stata presentata dal 64enne che questa mattina, dopo aver fatto colazione, ha chiesto informazioni sul carcere e in particolare – secondo quanto apprende Adnkronos – sulla palestra.

Chico Forti: presentato permesso per incontrare madre, attesa pronuncia magistrati sorveglianza

E’ stato presentato già ieri sera, dai legali di Chico Forti, il permesso per necessità per incontrare la madre 96enne. Per quanto riguarda i tempi, la decisione spetta ora ai magistrati di sorveglianza di Venezia, competenti per territorio.

