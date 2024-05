Chico Forti e l’incoerenza del Fatto Quotidiano: con Conte e Di Maio festeggiava, ma oggi è un assassino

StrettoWeb

Chico Forti è tornato in Italia, ma c’è chi non è contento. Come ad esempio il Fatto Quotidiano. “Benvenuto Assassino”, il titolo del giornale in prima pagina alla notizia del ritorno. Ritorno non gradito perché favorito dal Governo attuale, guidato da Giorgia Meloni. Insomma: Chico Forti non c’entra niente, ma diventa assassino per colpa del Governo.

Eppure quattro anni fa, nel 2020, lo stesso personaggio – sempre lui, quello ora definito “assassino” – era considerato ben altro, ovvero un produttore televisivo. Siccome ad annunciare il ritorno fu il Governo di allora – guidato da Giuseppe Conte con Di Maio Ministro degli Esteri – Chico Forti non era un assassino, non ancora. L’immagine a corredo confronta i due titoli. Poco da dire.

