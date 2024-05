“Champions Postepay”: la filiale di Castrovillari tre le migliori di Poste Italiane

StrettoWeb

Nell’occasione sono state infatti premiate le migliori filiali di tutta Italia che si sono distinti nel corso del 2023 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nell’ambito della vendita della carata prepagata “Postepay”. In particolare la filiale di Castrovillari ha raggiunto e superato gli obiettivi assegnati grazie al lavoro e all’impegno di tutta la filiale.

Soddisfazione per il direttore di filiale, Nicola Iorio, arrivato a Castrovillari da qualche settimana, in sostituzione del collega Costantino Branchi. “I risultati raggiunti sono il frutto del lavoro di tutti i 103 uffici che quotidianamente operano sul territorio, a stretto contatto con i nostri clienti, al fine di soddisfarne ogni necessità. Nelle competenze della flliale di Castrovillari ricade un territorio ampio e complesso ma sono convinto che anche in futuro tutti i colleghi porteranno un contributo determinante a raggiungere qualsiasi obiettivo”.

All’evento celebrativo erano presenti i responsabili della sede centrale di Roma di Poste Italiane e centinaia di dipendenti provenienti da tutta Italia tra cui Direttori di Filiale, Direttori degli uffici postali, consulenti, coordinatori territoriali, responsabili commerciali di filiale e referenti commerciali di zona.

