Caulonia: le api sentinelle a salvaguardia del creato

Un Seminario Divulgativo ma, anche e soprattutto, una iniziativa di divulgazione scientifica importante, di sensibilizzazione, tutela ambientale e di salvaguardia dell’ecosistema e della vita umana, quella che avrà luogo lunedì 13 maggio 2024, presso la sala conferenze della biblioteca comunale di Caulonia Marina. L’interessante Seminario, dal titolo “Le Api, Sentinelle a salvaguardia del Creato”, è stato organizzato dal Centro di Divulgazione Agricola n. 18 di Caulonia Marina, il cui responsabile è il dott. Giuseppe Cavallo, dell’ARSAC, l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, guidata dal Commissario Straordinario, dottoressa Fulvia Michela Caligiuri, in collaborazione con il Comune di Caulonia, Assessorato all’Ambiente, la Diocesi di Locri – Gerace e l’Istituto Tecnico Agrario, dipendente dall’Istituto Superiore “U. Zanotti Bianco”.

Il programma, prevede, alle ore 9:30, l’apertura e i saluti istituzionali tant’è che si alterneranno, al tavolo d’onore: il Sindaco di Caulonia, Dott. Francesco Cagliuso; l’Assessore all’Ambiente, Ing. Antonella Caraffa; il Commissario ARSAC, dottoressa Fulvia Michela Caligiuri; la Dirigente dell’Istituto Superiore “U. Zanotti Bianco”, Ing. Ilaria Zannoni; il Parroco di Caulonia Marina, don Donato Ameduri; il Segretario Questore del Consiglio Regionale della Calabria, on. Salvatore Cirillo.

L’iniziativa, inserita nella Bandiera Blu di cui si fregia Caulonia, è da considerarsi unica in Italia, perché, per la prima volta, Chiesa, Scuola, Istituzioni, si uniscono in una azione di informazione e sensibilizzazione a favore del Creato. Il ruolo delle api, infatti, è fondamentale per l’ambiente e per la produzione alimentare. E oggi, queste preziose sentinelle del Creato, sono continuamente minacciate da pesticidi, perdita di habitat, monocolture, parassiti, malattie e cambiamenti climatici. Per questo, secondo gli specialisti del Ceda, in collaborazione con gli altri organizzatori, hanno pensato di avviare una campagna di divulgazione, rivolta, soprattutto, alle nuove generazioni, ai tecnici e agli operatori del settore.

A moderare gli interventi e le relazioni sarà: il dott. Giuseppe Cavallo. Sono previsti, quali relatori: il Perito Agrario Giuseppe Orrico, Divulgatore ARSAC, che tratterà il tema “Le api a salvaguardia della vita dell’uomo e dell’ecosistema; la Per. Agr. Liliana Cirillo, Consigliere del Collegio dei Per. Agr. E Per. Agr. Laureati della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che parlerà delle api, quali sentinelle della biodiversità; il Dott. Agronomo Daniele Loccisano, docente ITA Caulonia, che evidenzierà “L’importanza dello studio dell’apicoltura nella Scuola Agraria”.

Agli iscritti al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, partecipanti all’evento, saranno rilasciati i CFP ai sensi del regolamento vigente. La Segreteria Organizzativa è composta: dal Ceda (centro divulgazione agricola) n. 18 – Caulonia Marina (RC) – Divulgatori: dott. Giuseppe Cavallo; Per. Agr. Altobella Sigilli; dall’ ITA di Caulonia Marina, V. Preside, prof.ssa Daniela Circosta, Resp. Di Plesso, professori Vincenzo Certomà e Giuseppe Ursino.

