Cateno De Luca, lo stato di salute: a breve le dimissioni dall’ospedale di Messina

“I medici hanno stabilito che se Cateno De Luca continuerà a rispondere così positivamente alle cure farmacologiche, sarà dimesso dall’ospedale giovedì 9 maggio. Non è ancora stata definita la durata del periodo di riabilitazione domiciliare, che sarà seguito ed intercalato da controlli ospedalieri in day hospital. Si attendono ulteriori approfondimenti che saranno completati entro il prossimo mercoledì“, è quanto fanno sapere dall’entourage di Cateno De Luca.

“Per quanto riguarda la ripresa della campagna elettorale, non è ancora chiaro se e in che modalità De Luca potrà fare campagna elettorale. I medici si sono riservati ulteriori 48 ore per valutare questa questione fermo restando che per almeno un mese sono assolutamente sconsigliati spostamenti in aereo”, concludono dall’entourage del sindaco di Taormina.

