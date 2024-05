StrettoWeb

Al Ceravolo ha piovuto a dirotto. E non si è giocato per un po’. L’arbitro Ayroldi ha sospeso la partita tra Catanzaro e Venezia intorno al 20′, dopo due reti (1-1) e un campo sempre più impraticabile. Di Pontisso il gol del vantaggio in avvio, di Idzes quello del pari al quarto d’ora. Poi, al 23′, la decisione di sospendere: tutti negli spogliatoi.

Dopo una ventina di minuti, niente più poggia e sprazzi di sole, ma il campo rimaneva impraticabile. Il direttore di gara, dopo diversi sopralluoghi, ha fatto riprendere la partita alle ore 16.15.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.