Catanzaro, terribile incidente sul Viale Magna Grecia: morta una ragazza

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è impegnata su viale Magna Grecia zona sud di Catanzaro in prossimità del quartiere Aranceto per incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Citroën C3 ed una Ford Fiesta. Deceduta la giovane conducente della Citroën, ferito il conducente della Ford Fiesta.

Quest’ultimo affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità. A coordinare le operazioni di soccorso il CSE Francesco Rosi.

