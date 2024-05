All’UMG di Catanzaro si raccontano storie di impresa sostenibile

StrettoWeb

Il 7 maggio, alle ore 10:30 presso l’Aula Giovanni Paolo II del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Ateneo di Catanzaro si terrà l’evento “Finanza ESG e Imprese Innovative in Calabria: Storie Di Sostenibilità”, organizzato nell’ambito del Knowledge Café del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’UMG (Dipartimento di Eccellenza, Mur, 2023-2027), in collaborazione con la Rete per la Parità e con FICLU, rivolto anche agli Istituti di Istruzione Superiore della città di Catanzaro (grazie alle attività promosse dalla Prof.ssa Paola Chiarella, referente dell’Orientamento DiGES).

L’evento vuole sollecitare un dibattito riguardo ai temi di finanza ed imprenditoria sostenibile in Calabria, portando in “aula” interessanti testimonianze. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, Prof. Giovanni Cuda, del Direttore del DiGES, Prof.ssa Aquila Villella, e dell’arch. Teresa Gualtieri, Presidente della Federazione Italiana Club per l’Unesco e Presidente del Comitato Scientifico della Rete per la Parità.

La discussione con i relatori e con i partecipanti sarà affidata alla Prof.ssa Annarita Trotta, ordinaria di Economia degli Intermediari Finanziari ed esperta di finanza sostenibile. Per le testimonianze aziendali saranno presenti: Stefano Caccavari, founder e CEO di Mulinum, oltre che Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana; la dott.ssa Desiderata De Angelis, AD Gruppo Sorinat; l’avv. Filomena Greco, responsabile marketing iGreco Srl; il dott. Fabio Valentino, Amministratore dell’azienda agricola Valentino srl.

Gli interventi programmati saranno svolti dalle Professoresse: Rosella Carè, ricercatrice senior in Economia degli Intermediari Finanziari presso UMG ed Assistant Professor of Sustainability & Financial Management presso l’University di Waterloo (Canada) e Maria Carlotta Rizzuto, ricercatrice junior in Diritto Privato, UMG. Le conclusioni saranno affidate alla prof.ssa Angela Caridà (associata di Economia e Gestione delle Imprese e Delegata di Ateneo per la sostenibilità).

L’iniziativa fa parte degli appuntamenti che precedono il “Festival dello Sviluppo Sostenibile UMG 2024: Sostenibili…Insieme si può!” che si aprirà ufficialmente il 15 Maggio con la presentazione del Manifesto della Sostenibilità UMG. Il Festival propone un ricco calendario di eventi che si svolgeranno durante tutto il mese di maggio, con 20 appuntamenti tra seminari, tavole rotonde e laboratori, ospitati sia all’interno del Campus S. Venuta che presso il Complesso Monumentale San Giovanni.

Il “Festival dello Sviluppo Sostenibile UMG 2024: Sostenibili…Insieme si può!” è patrocinato dalla Rete RUS e si colloca all’interno delle iniziative nazionali del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall’ASVIS.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.