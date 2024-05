Catanzaro infinito sotto la pioggia: 3-2 al Venezia al 95′ con un rigore (ripetuto) di Iemmello

StrettoWeb

Incredibile al Ceravolo. Dopo una partita infinita, il Catanzaro batte per 3-2 il Venezia e rimane agganciato alle possibilità di 4° posto, occupato dalla Cremonese, sempre a -3. La pioggia blocca la sfida, ripartita dopo mezz’ora. Nel finale, il gol decisivo è di Iemmello, con un rigore prima fallito e poi segnato dopo che l’arbitro lo ha fatto ripetere.

La partita

Il primo tempo è lunghissimo, “dura” quasi un’ora. Al 20′ la sospensione, dopo circa mezz’ora la ripresa. Piove a dirotto, il pallone rimbalza a fatica. Nonostante ciò, arrivano due gol: il colpo di testa di Pontisso dopo cinque minuti, il pari di Idzes al quarto d’ora. Come detto, però, a metà primo tempo arriva la decisione di Ayroldi: partita sospesa. Continua a piovere e la sfera non cammina più. Non si può giocare. Tutti negli spogliatoi, in attesa di una decisione definitiva: o rinvio o ritorno in campo. Anche perché, nel frattempo, aveva smesso di piovere e cominciava a spuntare anche un timido sole. E così, dopo circa mezz’ora, la decisione: si riprende alle ore 16.15.

La prima frazione si chiude comunque sul pari per 1-1 ed è nella ripresa che arrivano gli altri gol. Verso l’ora di gioco, botta e risposta immediato. Prima Idzes, poi Iemmello. In mezzo, il rosso a Sverko che lascia i veneti in 10 e permette al Catanzaro di giocarsela in superiorità numerica per mezz’ora. Quando la partita stava per concludersi verso il pari, ecco l’episodio decisivo, a recupero inoltrato: calcio di rigore per il Catanzaro. Dal dischetto Iemmello, che però sbaglia. Ma l’arbitro fa ripetere e questa volta l’attaccante non fallisce. E’ 3-2.

Il tabellino

Marcatori: 5’ pt Pontisso (C), 14’ pt e 11’ st Idzes (V), 14’ st e 93’ st Iemmello (C)

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Oliveri (35’ st Stoppa), Scognamillo, Antonini, Veroli (35’ st Miranda); Sounas (23’ st Donnarumma), Petriccione (23’ st Verna), Pontisso, Vandeputte; Ambrosino (43’ pt Biasci), Iemmello

A disposizione: Sala, Borrelli, Krajnc, Miranda, Pompetti, Brignola

Allenatore: Vivarini

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano (35’ st Dembele), Busio (26’ st Ellertsson) ,Tresmann, Lella (14’ st Altare), Bjarkason; Pohjanpalo (35’ st Gytkjaer), Pierini (35’ st Jajalo)

A disposizione: Andersen, Bruno, Cheryshev, Dembele, Grandi, Olivieri, Ullmann

Allenatore: Vanoli

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Baccini – Barone

Quarto ufficiale: Vogliacco

Var: Paterna

Ass: Di Vuolo

Angoli: dieci Catanzaro, due Venezia

Recupero: 2‘ pt; 3‘ st

Ammoniti: 1’ st Sounas (C), 3’ st e 13’ st Sverko (V)

Espulsi: 13’st Sverko (V)

Risultati Serie B, 36ª giornata

Cremonese-Pisa 2-1

Catanzaro-Venezia

Ascoli-Cosenza 0-1

Como-Cittadella 2-1

Spezia-Palermo 1-0

Sudtirol-Ternana 4-3

Classifica Serie B

Parma 73 Como 71 Venezia 67 Cremonese 63 Catanzaro 60 Palermo 52 Brescia 47 Sampdoria 46 Sudtirol 46 Cosenza 45 Pisa 45 Cittadella 45 Modena 43 Reggiana 43 Spezia 40 Ascoli 37 Ternana 37 Bari 36 Feralpisalò 32 Lecco 26

