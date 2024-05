Catanzaro, la stangata arriva anche dal Giudice Sportivo: multa e due squalificati

StrettoWeb

Non è stato solo il campo a infliggere una punizione pesante, ma anche il Giudice Sportivo. Il riferimento è a Cremonese-Catanzaro, partita di ritorno della semifinale playoff di Serie B terminata 4-1. Seppur a testa alta (per la stagione compiuta, non per il match in Lombardia), i giallorossi hanno salutato la stagione, sfiorando quella Serie A per larghi tratti sognata.

Le scorie lasciate dalla sfida di sabato sera, però, sono pesanti: il Giudice Sportivo infatti ha inflitto una multa di 6 mila euro e due squalificati, Scognamillo e Brignola, quest’ultimo che ha mandato a quel paese l’arbitro. La multa è per “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi e un accendino sul terreno di giuoco e, nel recinto di giuoco, un petardo e tre fumogeni”.

In merito ai calciatori, due giornate a Brignola per “avere, al 18° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa”. A Scognamillo invece una giornata: era diffidato ed è stato ammonito. I due sconteranno la squalifica nella prossima stagione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.