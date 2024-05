Catanzaro, è già febbre playoff: le INFO per la prevendita, dai prezzi alle prelazioni agli abbonati

StrettoWeb

Questa sera il Catanzaro conclude la sua stagione regolare, nell’ultimo turno di Serie B. Al Ceravolo sarà di scena la Sampdoria di Pirlo. Questa sfida potrebbe replicarsi tra otto giorni (sabato 18 maggio alle ore 20.30), ai playoff. Giallorossi già certi del 5° posto, blucerchiati certi degli spareggi ma non della 6ª posizione, decisiva anche in base al risultato di questa sera. Intanto, l’attenzione della società è già verso la gara di sabato prossimo, la più importante della storia recente dei calabresi a distanza di anni e anni dalla Serie A.

Il club, in una nota ufficiale, ha comunicato che da domani è aperta la prevendita della sfida. La società al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita abilitati o in modalità “Web Home Ticket”. Vendita divisa in tre fasi, con la prelazione agli abbonati che avrà ovviamente la precedenza.

1ª fase modalità di vendita

La vendita dei tagliandi in prelazione agli abbonati disabili stagionali (e loro accompagnatori, se previsto) inizierà sabato 11/05/2024 (orario 10:30 – 19:30) e domenica 12/05/2024 (orario 10:30 – 19:30) esclusivamente presso il botteghino dello stadio “Ceravolo”. Si ricorda agli aventi diritto alla prelazione che per la stampa del tagliando occorre esibire documento identità – card abbonamento 23/24 – segna posto – documentazione medica di riferimento. Si specifica che decorso il periodo sopra dedicato, i posti non assegnati in prelazione dagli aventi diritto saranno posti in vendita libera.

2ª fase modalità di vendita

La vendita dei tagliandi in prelazione agli abbonati stagionali inizierà lunedì 13/05/2024, dalle ore 12:00 in poi e fino a martedì 14/05/2024, alle ore 23:59, in modalità on line su https://uscatanzaro1929.ticketone.it/catalog – presso il botteghino dello stadio “Ceravolo”nei giorni di lunedì 13/05/2024 (dalle 10:30 – 19:30) e martedì 14/05/2024 (10:30- 19:30).

Si ricorda agli aventi diritto alla prelazione che per la stampa del tagliando occorre esibire documento identità – card abbonamento 23/24 – segna posto.

Si specifica che decorso il periodo sopra dedicato, i posti non assegnati in prelazione dagli aventi diritto saranno posti in vendita libera.

3ª fase modalità di vendita

Alla fine della prelazione riservata agli abbonati stagionali, la vendita libera dei tagliandi rimasti inizierà mercoledì 15/05/2024, dalle ore 9:00 in poi e fino a sabato 18/05/2024, alle ore 20:30, in modalità on line su https://uscatanzaro1929.ticketone.it/catalog – pressotutti i punti vendita fissi sul territorio e presso il botteghino dello stadio “Ceravolo”, mercoledì 15/05/2024 (dalle 10:30 – 19:30), giovedì 16/05 (dalle 10:30 – 19:30), venerdì 17/05 (dalle 10:30 – 19:30) e sabato 18/05 (dalle 12 ad inizio gara).

Prezzi dei biglietti

Curva Est Ospiti​​​ € 18,50​​

Curva Ovest M.C.​​​ € 18,50 Intero ​​– € 15,00 Ridotto ​– € 9,00 Ridotto U. 0/12 ​

Distinti ​​​​€ 30,00 Intero ​​– € 25,00 Ridotto​ – € 12,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Lat. Ovest “B. Cuteri”​ € 42,00 Intero ​​– € 30,00 Ridotto​ – € 15,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Lat. Est​​​ € 42,00 Intero ​​– € 30,00 Ridotto ​– € 15,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna Cen. Sup.\Inf.​​ € 65,00 Intero ​​– € 50,00 Ridotto ​– € 22,00 Ridotto U. 0/12

Tribuna VIP​​​ € 100,00 Intero ​​– € 75,00 Ridotto​​ – € 75,00 Ridotto U. 0/12

Ridotto generico ​per 13/17 anni \ over 65 \ donne

Ridotto 0/12 ​per 0/12 anni

*Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,00 €

Le altre info

Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori).

L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929 srl, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929.

Infine, si porta a conoscenza di tutti i sottoscrittori di abbonamenti disabili con accompagnatore, che quest’ultimi dovranno obbligatoriamente entrare nel settore di riferimento insieme al disabile, non verranno quindi autorizzati ingressi singoli.

