Catanzaro-Cremonese, “Ceravolo” già sold out. Multa a Iemmello. E Fulignati…

Scontato, prevedibile. Di nuovo. Bastano poche ore di prevendita e il dado è tratto: il “Ceravolo” è sold out anche per Catanzaro-Venezia. La tifoseria giallorossa, domani, sogna un’altra notte folle, come quella di sabato, con il gol di Donnarumma a tempo scaduto, quasi a prendere dai capelli il Brescia, prima dello show ai supplementari.

Non ci sarà spazio neanche per uno spillo, domani sera. E’ tutto esaurito. Il tempo era ristretto, ci vorrebbero essere tutti, ma ce l’hanno fatta solo i più fortunati. Quello che conta, però, è la cornice. Anche domani, dunque, l’atmosfera sarà quella delle grandi serate, come accaduto più o meno per tutta la stagione, la stagione migliore del Catanzaro nella storia recente, un’annata in cui la piazza sta ancora sognando ad occhi aperti.

Venendo al Giudice Sportivo, lo stesso ha inflitto mille euro di multa a capitan Iemmello, oltre all’ammonizione. Buone notizie, invece, sul fronte infermeria. Fulignati dovrebbe esserci. Passata la paura dopo il problema occorso nel finale del match playoff, che lo aveva costretto addirittura al cambio.

