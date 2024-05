Catanzaro e il “calcio scriteriato”: “gli ho visto fare cose strane, a Coverciano ti strappano il cartellino”

StrettoWeb

Non solo elogi al bel calcio. Per il Catanzaro arrivano anche analisi fuori dal coro. Come quella di Pietro Mariani, ex calciatore proprio di Catanzaro e Brescia, che sabato sera si affrontano per il primo turno dei playoff di Serie B. A Bresciaingol l’ex difensore non le manda a dire: “il Catanzaro è la squadra più scorbutica da affrontare: creano sempre occasioni, a volte giocano anche in modo scriteriato, ma si buttano sempre. Poi è comunque lì per merito, ci mancherebbe, con un allenatore bravo e se centrassero la doppia promozione sarebbe un risultato straordinario”.

Ma cosa si intende per scriteriato? Mariani va più nello specifico: “al Catanzaro ho visto fare cose strane, quello che fa anche il Bologna di Thiago Motta. Ad esempio il difensore centrale non si limita a lanciare o dare la palla agli esterni e fare la copertura. No, crea la superiorità numerica entrando dentro al centrocampo con la palla al piede. Quindi o lo lasci libero o deve muoversi un centrocampista per andare a prenderlo e si crea così la superiorità numerica: nella deontologia del calcio non è abitudine fare quello che fa il Catanzaro, a Coverciano ti strappano il cartellino, ma loro anche con il terzo d’attacco non si limitano a farlo tagliare o creare la profondità, quel giocatore lo trovi dentro il campo e a fare il trequartista”.

“E quindi gli avversari sono continuamente costretti a chiamare l’allenatore per dire: ‘Chi va a prenderli?’. Nella loro occupazione degli spazi, la metà campo offensiva è tutta densa nelle linee come nei triangoli. Vivarini cavalca questa onda di follia tattica. Concede però anche molto e il Brescia dovrà approfittare di questo. Al Catanzaro piace subire attaccando, starà alle Rondinelle trovare le contromosse come per altro mi sembra siano già riuscite a fare nei due match in campionato”, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.