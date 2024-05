Catanzaro-Brescia, febbre playoff: la prevendita vola, il “Ceravolo” è praticamente già sold out

StrettoWeb

Non una novità quest’anno. E quindi, per sabato sera, era abbastanza prevedibile. Però fa sempre notizia, anche per le tempistiche. In pochi giorni sono infatti stati polverizzati i biglietti per il match del primo turno playoff di Serie B tra Catanzaro e Brescia. Il Ceravolo è praticamente già sold out.

La prevendita è partita qualche giorno fa, con la prelazione agli abbonati, totalmente esaurita. Da oggi, mercoledì 15 maggio, è partita la vendita libera, ma anch’essa sta volando. Così come accaduto più o meno per tutta l’annata, dunque, sabato sera la cornice di pubblico – così come l’atmosfera – saranno quelle delle grandi occasioni. Per Catanzaro, in fondo, è una serata storica. La partita più importante della storia recente, per una Serie A che ad oggi non è utopia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.