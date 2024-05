A Catanzaro l’Associazione ex Parlamentari parla di sviluppo per il Sud

StrettoWeb

L’Associazione Ex Parlamentari della Repubblica Italiana, in collaborazione con l’Associazione Ex Consiglieri della Regione Calabria, terrà l’iniziativa che è itinerante su tutto il territorio italiano e che farà tappa a Catanzaro il prossimo 10 maggio 2024, alle ore 16,

presso la Sala delle Culture della Provincia di Catanzaro: “Costituzione, Parlamento, Democrazie. Prospettive di sviluppo per la Calabria e il Sud”.

Sarà presente il direttivo nazionale dell’Associazione ex parlamentari rappresentato da Presidente On. Giuseppe Gargani, il Segretario On. Giuseppe Soriero, il Vicepresidente On. Mario Tassone, il Tesoriere On. Vincenzo Gino Alaimo. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, il Presidente della Provincia di Catanzaro Mario Amedeo Mormile e il Presidente dell’Ass. Ex Consiglieri Regionali Stefano Priolo.

Chiamati a relazionare, sulle prospettive di sviluppo del Sud e della Calabria al centro del Mediterraneo, saranno: Luca Bianchi SVIMEZ, Francesco Cicione ENTOPAN, Francesco Lo Giudice “Governare Insieme” e Piero Amato del Movimento per il rilancio dell’area urbana

“Catanzaro Lamezia Terme”.

Ad approfondire le riforme costituzionali del “premierato” e dell’autonomia differenziata, il Prof. Valerio Donato Docente di Diritto Privato dell’Università Magna Grecia ed il Prof. Alessandro Morelli Docente di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Messina. Seguirà un dibattito aperto con i soci e tutte le rappresentanze ed associazioni del territorio alle quali è rivolto l’invito a partecipare. A coordinare i lavori della giornata sarà l’On. Dalila Nesci.

