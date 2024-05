Catanzaro, l’amarezza di Ambrosino per l’infortunio e il saluto commosso alla città: “avrei preferito altro…”

StrettoWeb

Tegola Catanzaro. L’infortunio occorso ad Ambrosino – lesione muscolare di secondo grado del semimembranoso della coscia destra con parziale interessamento dell’aponeurosi – costringerà il funambolico attaccante a rimanere fermo per oltre un mese. Che significa? Stagione terminata in anticipo, comunque andrà per i giallorossi ai playoff. L’apporto offensivo del giovane calciatore era stato importante per questo girone di ritorno. E ora, nella fase clou, quella più importante dell’annata, lui non potrà esserci.

E’ il primo a rammaricarsi, come si può leggere nell’amaro messaggio social in cui contestualmente Ambrosino ringrazia e saluta la città. Sì, perché la scorsa estate era arrivato in prestito secco dal Napoli, lì dove farà ritorno. “Come forse sapete la mia stagione è finita, un infortunio non mi permetterà di esserci in questo finale di stagione. Salutarvi e ringraziarvi con questo post era l’ultima cosa che avrei voluto fare”, ha scritto Ambrosino.

“Alle parole avrei preferito sudore e dedizione, ciò che ho sempre cercato di lasciare in campo in ogni minuto giocato. Il minimo per il calore e la forza che voi splendidi tifosi mi avete trasmesso in qualsiasi momento. Non potrò farlo con le gambe ma testa e cuore saranno con i miei compagni, ormai la mia famiglia, certo che ce la metteremo tutta per terminare al meglio questa fantastica annata. Grazie, di cuore! Forza aquile”, ha aggiunto.

