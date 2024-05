StrettoWeb

Il Catania inizia bene il suo playoff di Serie C. Dopo la pazza stagione, con la salvezza miracolosa e la vittoria della Coppa che ha garantito gli spareggi, questa sera l’andata del primo turno nazionale a Bergamo, in casa dell’Atalanta Under 23.

Dopo una gara tirata, e un 0-0 che sembrava scritto, il gol decisivo è nel finale, all’84’, con Bouah, per lo 0-1 finale. Sabato si giocherà il ritorno, al Catania ora basta davvero poco per il passaggio del turno e per continuare a sognare.

