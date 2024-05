Catania, sconfitta dolce: l’Atalanta U23 vince 0-1, ma ai quarti playoff ci vanno gli etnei!

StrettoWeb

Mai sconfitta fu più dolce e indolore. Il Catania perde in casa contro l’Atalanta Under 23 ma stacca lo stesso il pass per il turno successivo dei playoff. Finisce 0-1, ma per i bergamaschi, come all’andata per gli etnei in Lombardia. A parità di risultato, però, ad avanzare sono gli etnei, in quanto testa di serie.

La partita, come all’andata, è tirata. Di gol se ne vedono pochi. Il Catania la vuole portare sullo 0-0, per gestirla in tranquillità dall’alto dell’ampio vantaggio. Ma fa tanta fatica. E si appiglia a Furlan. Alla fine ce la fa per 92 minuti, minuto del gol di Balde, ma agli ospiti non basta. Davanti a un Massimino da Serie A, il Catania passa il turno e continua a sognare la Serie B dopo la pazza stagione.

Risultati playoff Serie C

Benevento -Triestina 2-1 (Andata: Triestina-Benevento 1-1)

-Triestina 2-1 (Andata: Triestina-Benevento 1-1) Carrarese -Perugia 1-2 (Andata: Perugia-Carrarese 0-2)

-Perugia 1-2 (Andata: Perugia-Carrarese 0-2) Casertana-Juventus U23 1-3 (Andata: Juventus U23-Casertana 0-1)

Catania-Atalanta U23 0-1 (Andata: Atalanta U23-Catania 0-1)

L. R. Vicenza-Taranto 0-0 (Andata: Taranto-L.R. Vicenza 0-1)

