Il Catania si ferma sul più bello: serata amara, l’Avellino rimonta ed elimina gli etnei

StrettoWeb

Ci ha sperato, ci ha creduto, a un certo punto ha sognato, ma poi il Catania si è fermato sul più bello. Etnei eliminati ai quarti di finale dei playoff di Serie C. Dopo la vittoria per 1-0 al Massimino, bastava anche un pari per passare, ma l’Avellino la rimonta, vince per 2-1 e passa in semifinale. Per la compagine di Zeoli, serata amara, con beffa, anche perché i siciliani erano passati in vantaggio.

La serata, infatti, si era messa bene: come all’andata, sempre Cianci in gol, dopo dieci minuti. Il Catania ha l’inerzia della gara, può gestirla e chiude il primo tempo in vantaggio. A inizio ripresa, però, l’ex Reggina Liotti pareggia, lasciando il match in bilico. Nel finale, all’83’, la doccia gelata, con il 2-1 di D’Ausilio. Con questo risultato ha la meglio la squadra irpina, in quanto testa di serie. Il sogno del Catania, dunque, finisce qua. Nonostante un campionato disastroso, la vittoria in Coppa Italia gli aveva garantito la disputa dei playoff. Ora il patron Pelligra non si fermerà, puntando alla vittoria del campionato anche il prossimo anno.

Playoff Serie C

Avellino -Catania 2-1

-Catania Carrarese -Juventus U23 2-2

-Juventus U23 Padova- Vicenza 0-1

Torrese- Benevento 0-0

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.