Il Catania comincia le grandi manovre: arriva il DS, ufficiale Faggiano

“Catania Football Club rende noto di aver affidato la direzione sportiva al signor Daniele Faggiano, che si lega contrattualmente alla nostra società fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva. Il Catania presenterà ufficialmente il nuovo direttore sportivo nel corso di una conferenza stampa che sarà indetta durante la prossima settimana”.

Così in una nota il Catania comunica il nuovo Direttore Sportivo: si tratta di Daniele Faggiano. Questo il primo nome per la rivoluzione dell’area tecnica della società etnea, la quale non vuole nuovamente sbagliare, per centrare la promozione in Serie B quest’anno solo sfiorata. Si attende adesso di definire la questione allenatore.

