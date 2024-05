Castrovillari piange la morte improvvisa dell’ex consigliere Mimmo Munno

StrettoWeb

Sgomento per la comunità del Parco Pollino: Mimmo Munno, ex consigliere comunale di Castrovillari e militante di FdI, è scomparso improvvisamente all’età di 47 anni. Una notizia inaspettata per tutti: Munno, cittadino attivo e presente per l’intero circondario di Castrovillari, era un grande sportivo. Alla sua passione calcistica rossonera, amava affiancare escursioni ed esplorare in bicicletta. La scomparsa di Munno ha suscitato grande dolore: tanti, infatti, i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Orsomarso: “un giorno tristissimo”

“La bontà è più facile da riconoscere che da definire. Ciao amico mio, amico nostro e di tutti”. E’ quanto scrive l’assessore Fausto Orsomarso. “Il tuo sorriso, le tue passioni, il tuo Milan, la bici e il ciclismo, il tuo sindacato per cui mi avevi qualche giorno fa ricordato di essere presente a tua iniziativa, i tuoi valori e le tue idee ma svendute, il tuo personale incondizionato e libero sostegno in ogni mia campagna elettorale che non potrò scordare mai. Il tuo abbraccio fraterno mancherà ai tuoi cari e a tutti quanti noi che ti abbiamo voluto e ti vorremo sempre bene. Oggi è un giorno tristissimo, addio Mimmo Munno!! Insieme ai tuoi amici di sempre troveremo il modo migliore di ricordarti”.

Ugl: “sempre vicino ai più deboli e bisognosi”

“Quando si muore improvvisamente a 47 anni, come il caro amico Mimmo Munno si rimane confusi e increduli, ci si interroga e non si trova un motivo razionale per la scomparsa di chi è sempre stato non solo tifoso di calcio ma sportivo praticante ed attivo, un atleta poliedrico. Lo rammentiamo soprattutto quale padre e marito affettuoso, nonché attento sempre ai problemi della sua categoria lavorativa, i postali, vicino in modo speciale ai più deboli e bisognosi di aiuto e consiglio, che non mancava mai di offrire nel ruolo di segretario regionale e consigliere nazionale del sindacato di settore l’Ugl Comunicazioni. Gli amici castrovillaresi ed i colleghi del sindacato a Cosenza ed a Roma, lo vogliono ricordare col perenne col sorriso sotto i baffi”.

