A Castrovillari arriva il “Castello Grifone” per i bimbi della città

StrettoWeb

“Nei giorni scorsi si è provveduto ad installare un nuovo e grande gioco multifunzione all’interno del parco giochi comunale di Castrovillari in sostituzione di uno molto vecchio che ormai era stata consumato dal tempo. Nei prossimi giorni saranno ultimate le operazioni di collaudo e potrà essere inaugurato dai piccoli in età tra i 3 ed i 12 anni”. Lo rende noto per conto dell’Amministrazione Comunale, il sindaco Mimmo Lo Polito specificando che la spesa di circa 23.000 euro è stata interamente sostenuta dalle casse comunali a dimostrazione dell’attenzione e della cura verso la crescita, lo svago e la socialità delle piccole generazioni sempre più desiderose di cure e stimoli corretti.

“Ed è proprio per questo motivo che la scelta, aggiunge l’assessore all’ambiente Pasquale Pace, è ricaduta su questa tipologia di gioco multifunzionale che permette di eseguire molteplici attività consentendo al bambino in crescita di fare nuove esperienze. Infatti, che si tratti di incrementare la consapevolezza dei propri movimenti, di affinare la coordinazione o semplicemente di relazionarsi con il concetto di rischio e fallimento, il bambino entra in contatto con situazioni nuove, che si pongono inevitabilmente come step necessari alla crescita”.

In dettaglio, il nuovo gioco che ha una dimensione complessiva di 5 metri per 9 metri raggiungendo un’altezza massima di circa 4 metri, è un Castello GRIFONE multi-funzione con passaggi “avventurosi” composto da quattro torri, un ponte su funi oscillanti con pedana di sicurezza, un’attraversata su maglie alte disposte ad arco, un ponte su pioli oscillanti, una scala su tronchetti posti a diverse altezze, una parete di arrampicata con appigli colorati adatti ai bambini, una rete di arrampicata su maglie, parapetti, tetti ed uno scivolo di 200 cm.

L’irresistibile sfida è quella di raggiungere la torre più alta sfruttando vari passaggi molto divertenti ed originali. Tre torri sono dotate di piano di gioco inferiore con parapetti e banchetti per il gioco di ruolo ed il nascondino. La struttura portante del gioco è realizzata in legno dotata di staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno, infine, la tinta del gioco è stata appositamente studiata per un corretto inserimento nell’ambiente naturale di parchi pubblici, scuole ed aree verdi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.