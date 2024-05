Castellaccio di Monreale tra storia e natura: conferenza e Trekking

StrettoWeb

Il Castellaccio al centro di un’iniziativa di BCsicilia di Monreale. È in programma, questo fine settimana, un interessante evento sul misterioso ed affascinante Castello di San Benedetto che svetta sul monte Caputo e domina Monreale e la Valle dell’Oreto. Realizzata in collaborazione con il Club Alpino Siciliano, e con il patrocinio del Comune di Monreale, la proposta di BCsicilia monrealese è articolata in due momenti.

Venerdì 24 maggio, alle ore 17,00, presso la Biblioteca comunale Santa Caterina in via Pietro Novelli, 5 a Monreale, si terrà una tavola rotonda dal titolo “Il castellaccio di Monreale storia e architettura” con gli interventi dell’arch. Natale Sabella, che proporrà un excursus sulla storia e l’architettura del monumento, dell’arch. Fabio Militello, che affronterà il tema dell’iconografia del Castellaccio nelle illustrazioni e nella cartografia, e della prof.ssa Cinzia Garofalo che parlerà degli aspetti botanici dell’area. Coordinerà l’incontro la prof.ssa Romina Lo Piccolo. Presidente di BCsicilia di Monreale.

Sabato 25 alle ore 9.30 è previsto un trekking sul monte Caputo, la visita guidata del Castellaccio e l’allestimento di performance d’arte a tema. La passeggiata sarà inframmezzata dagli interventi musicali degli Al-Fawara, un gruppo di musica folk formato da Lillo Di Chiara (mandolino e voce) Tonino Di Maria (chitarra e voce), Flaminio Lombardo (percussioni e fiati), Sergio Messina (clarinetto) e Giuseppe Trentacoste (organetto, fisarmonica e voce). Alla manifestazione parteciperanno anche le acquerelliste del gruppo SketcCrowl Palermo, che realizzeranno l’estemporanea di acquerelli “Viaggiare e disegnare: Taccuini di viaggio al Castellaccio di Monreale“.

La passeggiata è a posti limitati. Il prezzo del biglietto, per l’ingresso al Castello, è di 3,00 euro. Rientro previsto intorno alle 15.00 – Si consiglia pranzo al sacco. Inoltre si consigliano abbigliamento e attrezzatura adeguata ad un’escursione in montagna. Prenotazioni al 347 1762957.

