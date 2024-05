Le Castella, domani l’inaugurazione di Piazza Vittoria

StrettoWeb

I numerosi cantieri attivi sul territorio di Isola di Capo Rizzuto iniziano a vedere la luce. Dopo alcuni lavori già completati e presentati nei mesi scorsi, domani sarà la volta di Le Castella con l’inaugurazione di Piazza Vittoria. Questo angolo, situato a ridosso della spiaggia centrale e a pochi passi dal corso principale, è stato trasformato da fatiscente area parcheggio in una piazza pienamente fruibile da tutti.

I lavori di riqualificazione hanno portato alla creazione di una rotonda, l’installazione di panchine, l’incremento delle aree verdi, il rifacimento del manto stradale e l’implementazione di una nuova illuminazione. Questi interventi hanno notevolmente valorizzato l’intero quartiere, offrendo un nuovo spazio di aggregazione per i cittadini.

L’evento di inaugurazione si terrà domani alle ore 19:30 presso la stessa Piazza Vittoria. Invitiamo tutti i cittadini del borgo, così come quelli del centro e delle altre frazioni, a partecipare a questo importante momento per la nostra comunità. Sarà anche un’occasione per godere degli eventi culturali e religiosi della Festa Patronale in corso nella frazione.

All’evento parteciperà anche il parroco di Le Castella, Don Francesco Loprete, che procederà con la benedizione della nuova piazza.

