Anche Cassano all’Ionio avrà la piattaforma notturna per l’elisoccorso

“Cassano avrà la piattaforma per l’atterraggio dell’elisoccorso anche in notturno”. E’ quanto dichiara Francesco Garofalo del Comitato Spontaneo di Cittadini, dopo aver appreso direttamente da Antonello Graziano, direttore generale dell’Asp di Cosenza e dall’ing. Antonio Capristo, direttore dell’Uoc Gestione tecnico patrimoniale della stessa Azienda sanitaria e Project manager del sistema Emergenza Urgenza Regionale.

“Alla fine c’è l’abbiamo fatta – ha detto Garofalo –. Un servizio, che salverà la vita a tante persone, atteso che questo territorio è privo di una struttura ospedaliera. Avere un’apposita piazzola è, senza dubbio, un fatto di civiltà. Quando si fanno battaglie esclusivamente per il bene comune, esercitando cittadinanza attiva, i risultati non possono essere che questi, a cui si unisce la continua corretta interlocuzione con i vertici dell’Asp di Cosenza”.

“Garantire il diritto alla salute significa come ripete in più occasioni Mons. Francesco Savino, attuare appieno la Costituzione. Naturalmente vigileremo nella consapevolezza di aver fatto fino in fondo la nostra parte e sin d’ora ringraziamo il direttore generale, Antonello e Graziano per avere colmato una lacuna non più sopportabile”.

