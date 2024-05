Carlo Acutis sarà santo: il 16enne beato ha salvato un bambino brasiliano

StrettoWeb

Carlo Acutis, il “patrono di Internet”, diventerà santo. Lo ha deciso Papa Francesco, a seguito dell’udienza con il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Carlo, proclamato beato nel 2020, ha avuto una vita breve eppure molto piena. Il ragazzo, morto nel 2006 all’età di 15 anni per una leucemia fulminante, era un fervente cattolico e “genio dell’informatica”. Una passione ed una fede che non ha mai perso, neanche nel breve eppure doloroso calvario.

La proclamazione a Santo è stata decisa a seguito di un miracolo addebitato alla figura di Carlo: Acutis, infatti, è colui che ha aiutato un bambino brasiliano di sei anni affetto da pancreas anulare, una rara anomalia congenita e portandolo alla guarigione. “Carlo va ad arricchire la schiera dei Santi ‘normali’ che tanto hanno vivificato la vita della nostra fede negli ultimi decenni” aveva scritto Beppe Sala il giorno della sua beatificazione.

