Caos Vibonese, aria di smobilitazione: via tutta l’area tecnica

Quante cose cambiano in qualche mese. O, se vogliamo, in qualche settimana. La Vibonese è passata dal sogno Serie C a un’aria di smobilitazione che preoccupa gli ambienti e la tifoseria. Dopo un campionato importante, e dopo aver lottato con Trapani e Siracusa almeno fino a Primavera – esprimendo tra l’altro il miglior gioco del girone – è arrivata la sconfitta casalinga contro la Fenice in semifinale playoff, che ha cambiato gli scenari.

E così sono giunte le dimissioni del DG Gagliardi, respinte dalla società; poi l’approdo ufficiale di mister Busce al Rimini e ora anche le dimissioni del DS Ramondino. Una rivoluzione totale dell’area tecnica, ma non per volontà della società. Ed è per questo che la tifoseria è preoccupata. Fino a un po’ di tempo la conferma di Buscé sembrava abbastanza scontata, per proseguire in un percorso di continuità senza fare passi troppo lunghi. Ora, questa situazione, dalla piazza è stata interpretata come una mancata volontà di ambire a certi traguardi, anche per dei rumors su un possibile disimpegno dello stesso patron Caffo. Si resta intanto in attesa delle conferme ufficiali.

