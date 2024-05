La Camera approva il DDL sull’azionariato popolare per lo sport

StrettoWeb

La Camera approva il DDL sull’azionariato popolare per le società sportive. Il Senatore Ernesto Rapani, primo firmatario del provvedimento, esprime grande soddisfazione per il passaggio alla Camera del disegno di legge sull’azionariato popolare nelle società sportive. Ora, l’attenzione si sposta verso l’incardinamento del DDL in Commissione Senato.

Il testo propone una gestione delle società sportive che coinvolge direttamente i tifosi, consentendo loro di diventare soci-investitori. Questo modello di partecipazione mira a promuovere coesione sociale e aggregazione, considerando lo sport un fattore di crescita individuale e collettiva, nonché un’opportunità per diffondere una cultura sportiva autentica e basata sui principi di legalità.

Una volta approvato anche dal Senato, il DDL entrerà in vigore l’anno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sarà inoltre redatto un regolamento per stabilire i requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva, che dovranno adottare una struttura organizzativa interna inclusiva, partecipativa, democratica e trasparente.

Il Senatore Rapani rivolge un appello agli imprenditori e alle tifoserie, incoraggiandoli a cogliere questa opportunità per promuovere lo sport nelle aree periferiche, spesso trascurate a causa della mancanza di risorse economiche.

