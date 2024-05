La Calabria tra le protagoniste dello “Slow Food Day”: un assaggio degli appuntamenti

StrettoWeb

Si celebra il 18 maggio lo Slow Food Day, la giornata in cui le realtà territoriali e regionali aderenti alla rete Slow Food e le Comunità Slow Food italiane organizzano eventi in tutta la Penisola. Un’occasione per far conoscere i progetti e le attività che l’associazione della Chiocciola porta avanti a livello locale e per creare un momento di condivisione che coinvolga tutte e tutti verso un obiettivo comune: “riattivare un dialogo col cibo che ci permetta di uscire dalla condizione di consumatori per diventare artefici: di scelte, di azioni, di significati – afferma Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia -.

“Il prossimo 18 maggio festeggiamo il nostro orgoglio di essere Slow Food. Nelle aziende agricole, nei ristoranti alleati e nelle piazze, l’associazione manifesta con attiviste e attivisti che sostengono e raccontano il cibo buono pulito e giusto. Quest’anno il nostro impegno primario è dedicato all’introduzione dell’educazione alimentare come insegnamento obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado. Un obiettivo da perseguire insieme, come movimento globale del cibo, per rendere quest’ultimo uno strumento di consapevolezza e piacere. Per coloro che credono nel diritto di tutte e tutti a una vita di pace e bellezza e al cibo che la nutre”.

Sono più di 100 le iniziative che si svolgono in contemporanea in tutte le regioni: degustazioni e Laboratori del Gusto che vedono protagonisti i Presìdi Slow Food, edizioni speciali dei Mercati della Terra, visite in azienda, passeggiate nella natura e incontri dedicati ai temi portanti nelle piazze, nei Locali Amici del Socio, nelle aziende dei produttori dei Presìdi e dei Mercati della Terra, insieme ai Cuochi e ai Pizzaioli dell’Alleanza.

Questi appuntamenti testimoniano la consapevolezza che deve essere alla base delle scelte che compiamo ogni giorno: dagli acquisti che facciamo, ai vestiti che indossiamo, ai modi in cui scegliamo per spostarci da un luogo all’altro, alle visioni che abbiamo di come creare una relazione buona, pulita, giusta e sana tra donne, uomini e natura.

Un assaggio degli appuntamenti in Calabria

In occasione dello Slow Food Day, sabato 18 maggio la Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica propone un assaggio di biodiversità per conoscere valori e attività dell’Associazione nella piazzetta San Giorgio di Reggio Calabria.

Dalle 9 alle 12 sarà presente un desk con materiali divulgativi e tanti assaggi buoni, puliti e giusti: pani con grani tradizionali con oli monovarietali segnalati nella Guida agli Extravergini 2024 e spremute di agrumi con arancia belladonna di San Giuseppe, Presidio Slow Food, e bergamotto di Reggio Calabria.

Sempre sabato 18, dalle 10 alle 17 la Condotta Slow Food Valle del Mercure Pollino organizza una visita al centro storico di Laino Castello. Attraverso un sentiero a piedi si raggiunge Laino Borgo, dove Sara Palermo guida alla visita dei murale, mentre sulle sponde del fiume Lao, in un’area verde, si tiene un incontro dedicato alla biodiversità attraverso il racconto del progetto dei Presìdi Slow Food e il laboratorio sulla semina del fagiolo poverello bianco, Presidio Slow Food.

Segue un pranzo conviviale presso l’agriturismo Al Verneto, locale consigliato nella guida Osterie d’Italia. Da non perdere a Soveria Mannelli (Cz) dalle 9 alle 12 la visita presso il Vivaio Allasia Plant Magna Grecia, per vedere come nasce un castagneto e come si tutela la sua biodiversità.

