Calabria in lutto, è morta la piccola Sojoud: attendeva da mesi un trapianto di cuore

“La comunità di Stefanaconi piange la piccola Sojoud morta stamattina. Era ricoverata da tanti mesi presso il Cutugno di Napoli in attesa di un trapianto di cuore. Purtroppo un destino crudele ha spento per sempre il suo sorriso. Il Sindaco e l’amministrazione comunale facendosi interprete dei sentimenti di tutta la comunità, si stringono alla famiglia in questo momento di dolore”. E’ quanto si legge sul profilo facebook del Comune di Stefanaconi.

“Mancano le parole per descrivere lo stato d’animo. Ci sentiamo affranti e tristi per la scomparsa di un angelo. L’associazione Proloco lo anche su spinta dell’amministrazione Comunale ,aveva organizzato nell’estate scorsa una raccolta fondi per supportare e aiutare la famiglia. La partecipazione era stata tanta, la famiglia vive nel nostro paese da più di 10 anni ,sono ormai parte integrante della nostra comunità. Ha lottato ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il suo Sorriso rimarrà scolpito per sempre nei nostri Cuori!”.

